В Первомайском парке Благовещенска появятся амфитеатр и качели

Фото: администрация Благовещенска

В Первомайском парке Благовещенска продолжается благоустройство. Сейчас здесь устанавливают архитектурные формы. Только на сцену, амфитеатр и перголы с качелями ушло 40 тонн металла и 80 кубометров дерева.

По информации городской администрации, сейчас в парке проходит второй этап реконструкции. Сейчас специалисты преображают входную группу, устанавливают амфитеатр, перголы с качелями и сцену.

Архитектурные формы будут состоять из металлоконструкций, которые обошьют термодоской.

- Амфитеатр - 30 тонн, сцена - 1,5 тонны, входная группа - 5 тонн и 6 тонн - пергола. Металлоконструкции для входной группы изготавливались в Благовещенске, остальное пришло из Владивостока, дерево для обшивки - из Кирова. Это термодоска, таких производств на Дальнем Востоке нет, в стране всего 2-3 завода-изготовителя. Поэтому из-за логистики и загруженности завода произошла небольшая задержка. Полностью в дерево оденем входную группу и сцену. Пергола и амфитеатр будут с деревянными элементами, - рассказал представитель компании-подрядчика.

В парк выехал мэр города Олег Имамеев и проверил, как идут работы. Он отметил, что специалисты сделали большую работу, чтобы место отдыха преобразилось и полюбилось горожанам. Но не все идеально – есть отставание по некоторым объектам от двух до четырех недель.

- Это связано с логистикой и замечаниями к проектировщикам. Все эти вопросы уже отработаны, работы идут полным ходом. Планируется, что к концу октября они будут завершены. Что касается прошлогодних работ, есть замечания к резиновой крошке на нескольких участках беговых дорожек. В рамках гарантийных обязательств подрядчик их устранит, мы в свою очередь возьмём на контроль, - подчеркнул Олег Гатауллович.