Автобусная остановка на Мухина пострадала от рук благовещенских хулиганов

Фото: администрация Благовещенска

Очередная остановка пострадала от рук благовещенских хулиганов. Кто-то разрисовал павильон, расположенный по улице Мухина. На этот раз пострадала остановка, которая находится между Октябрьской и Красноармейской.

Сейчас на улице Мухина вовсю идет ремонт по нацпроекту. И в рамках благоустройства здесь устанавливают новые современные остановки. За время работ от рук вандалов уже два раза пострадали еще не полностью смонтированные остановки. Подрядчику теперь придется приводить их в порядок или частично менять конструкции.

Между тем, остановки в Благовещенске страдают от рук вандалов часто. Портят хулиганы как готовые, так и еще не установленные павильоны. Чего только не делают они с имуществом областного центра: рисуют, клеят рекламные объявления, бьют стекла. А приводить в порядок, ремонтировать и чистить остановки приходится рабочим ГСТК и подрядчикам.