Предприниматели собрали мобилизованным амурчанам вещи и лекарства в Благовещенске

Волонтеры будут передавать собранные рюкзаки мобилизованным перед отправкой от военкомата Фото: Олег Имамеев

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил местных предпринимателей за неравнодушие и помощь мобилизованным. Представители благовещенских компаний выступили с желанием поучаствовать в сборе необходимого для бойцов.

Рюкзаки для военнослужащих формировали из различных полезных вещей, которые точно пригодятся.

- Этих вещей нет в стандартных комплектах, либо они быстро расходуются и поэтому никогда не бывают лишними. Поучаствовать решили торговые сети, аптеки. Отдельные предприниматели приносят свои товары. Почти все просят не упоминать их. Дело не в скромности. Наши предприниматели воспринимают это, как свой гражданский и человеческий долг, - отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Друзья, большое спасибо всем! Уверен, что число желающих помочь благовещенским парням, отправляющимся защищать Родину, будет только увеличиваться.

Вскоре волонтеры центра «Выбор» начнут передавать собранные рюкзаки мобилизованным перед отправкой от военкомата.