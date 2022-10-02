Ветврачи Благовещенска спасли страуса, проглотившего стекло

Фото: t.me/stat_birds

Необычную операцию провели ветврачи в Благовещенске. На этот раз на операционном столе специалистов оказался страус эму.

Как рассказали в Telegram-канале @stat_birds, птенец страуса проглотил кусок стекла. Это случилось ещё месяц назад. Из-за инородного тела у малыша в пищеводе образовалась опухоль. Потребовалось вмешательство хирургов.

Операцию сделал врач по имени Андрей Анатольевич. Владельцы страуса выразили ему огромную благодарность.

Сейчас птенец чувствует себя прекрасно, гуляет и хорошо ест. Он немного потерял в весе, но, как говорят хозяева, это не страшно, хотя первое время птицу приходилось кормить через капельницу, увеличивая со временем диаметр трубки увеличивали, чтобы избежать сужения пищевода.

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