Больше 120 амурских многодетных семей воспользовались земельными сертификатами

Помощь в улучшении жилищных условий многодетным семьям Приамурья оказывается планомерно.

- На 1 января в очереди на улучшение жилищных условий было 1012 амурских многодетных семей. Больше 150 из них оформили в собственность выделенные земельные участки, а 258 получили сертификаты. В результате очередь сократилась более, чем на 30%, - отметил губернатор Василий Орлов. - Вариативность использования сертификата позволяет многодетной семье вложить его как в покупку квартиры, так и внести как погашение ипотеки, либо приобрести земельный участок под индивидуальное строительство или для ведения садоводства. Более 120 семей полученные сертификаты реализовали.

В министерстве имущества области отметили, что все выделенные в 2022 году земельные сертификаты в Благовещенске и Белогорске многодетным семьям уже выдали. А в Благовещенском районе 12 многодетных семей получат такие сертификаты в начале октября.

- Обращаю внимание обладателей земельных сертификатов, что их необходимо реализовать до конца текущего года. В 2023 году сертификат реализовать уже не получится. Остается не так много времени до конца года, - сказал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

Мэр города Благовещенска Олег Имамеев отметил, что для областной столицы земельный сертификат помогает выполнять свои обязательства перед многодетными семьями города.

- Половина многодетных семей Амурской области, которая стоит в очереди на улучшение жилищных условий и претендует на земельный участок, – в Благовещенске. Столько участков у нас нет. Земельный сертификат помогает нам выполнить свои обязательства, а многодетным семьям использовать их по назначению, - сказал Олег Имамеев.