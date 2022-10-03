Авария в Свободном унесла жизнь человека

Фото: ГИБДД Амурской области

Смертельная авария произошла в субботу в Свободном. ДТП унесло жизнь одного человека. Двое получили травмы.

По информации областного Управления ГИБДД, происшествие случилось 1 октября. По предварительной информации, в пять часов утра в Свободном столкнулись два автомобиля марок Toyota Camry и Shacman. В результате погиб 39-летний пассажир легковушки. Водитель 1991 года рождения и другой пассажир 1983 года рождения получили ранения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другое смертельное ДТП зарегистрировали несколькими днями ранее в Благовещенском районе. Трагедия произошла в ночь с 30 сентября на 1 октября. В селе Волково перевернулся автомобиль, сообщает Госавтоинспекция Амурской области. Погиб водитель 1984 года рождения.

Еще раньше, 25 сентября, в центре Благовещенска произошло нелепое, по мнению местных жителей, ДТП. Легковой автомобиль угодил в ремонтный перекоп на улице Амурской.