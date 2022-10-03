Отряд добровольцев-амурчан отправился с мобилизованными на спецоперацию

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Добровольцы из Магдагачинского района присоединились к мобилизованным жителям. Об этом рассказал глава района Андрей Горюнов в своем Telegram-канале.

- Я крепко жму руку каждому, кто принял решение вступить в ряды Российской армии, не дожидаясь повестки. Ваш поступок – пример стойкости и мужества, а вы – символ непоколебимости России. Пока наша земля рождает таких воинов, никакой враг нам не страшен. Моё уважение к вам безгранично. Сегодня вами гордятся не только близкие и земляки, но и наши предки. Вы достойны их памяти, - обратился к добровольцам Андрей Горюнов.

Также глава района сообщил, что вместе с добровольцами мобилизованным передали гуманитарную помощь. Бойцам понадобятся спальные мешки, лекарства и другие необходимые вещи.

Как отметил Андрей Горюнов, благодаря неравнодушным землякам мобилизованные чувствуют поддержку всего района.