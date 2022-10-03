В Благовещенском районе водитель на авто перевернулся, сильно превысив скорость

Фото: ГИБДД Амурской области

Еще одна авария произошла в Благовещенском районе. В ДТП погибли два пассажира, водитель получил травмы.

Предварительно установлено, что трагедия случилась сегодня, 3 октября, в 06.40 на первом километре дороги между селами Волково, Грибское и Дроново. 25-летний водитель автомобиля марки Honda CRV выбрал небезопасную скорость. Из-за этого автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате два пассажира погибли, их личности устанавливаются. Водитель травмирован. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщили в ГИБДД Амурской области.

Ранее в Свободном в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Смертельное ДТП произошло 1 октября. Подробности раскрыли в Госавтоинспекции Амурской области.

По предварительной информации, в пять часов утра в Свободном столкнулись два автомобиля марок Toyota Camry и Shacman. В результате погиб 39-летний пассажир легковушки. Водитель 1991 года рождения и другой пассажир 1983 года рождения получили ранения.