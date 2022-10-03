Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что на Новый год не будет общегородского салюта

Фото: ЛЕНЦ Мария

В Благовещенске отменили новогодний общегородской салют . Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 3 октября, мэр Благовещенска Олег Имамеев ответил в своем блоге на несколько актуальных вопросов, которые ему задают последние дни. Среди них оказались и переживания горожан по поводу встречи Нового года в текущей непростой ситуации.

Мэр рассказал, что никаких общегородских салютов и фейерверков в этом году не будет.

- Не будет и новых элементов праздничного убранства, - пояснил Олег Имамеев.

И все же, по словам Олега Имамеева, для жителей Благовещенска все равно постараются создать праздничную новогоднюю атмосферу. Для этого будут использовать то, что уже есть в наличии, без каких-либо излишеств.

Тем временем Олег Имамеев поблагодарил местных предпринимателей за неравнодушие. Бизнесмены вышли с предложениями помочь мобилизованным амурчанам и собрать для них рюкзаки со всем необходимым.