Амурские сельские Дома культуры становятся современнее благодаря федеральной программе

Участником федеральной программы «Местный Дом культуры» в этом году стал ДК села Малиновка Бурейского муниципального округа. Здесь приобрели профессиональное сценическое оборудование на общую сумму почти 457,5 тысяч рублей.

Тамбовский районный Дом культуры благодаря участию в программе получил новую одежду сцены и кресла. На это потратили 5,4 миллиона рублей.

Для Сергеевского Центра культуры и спорта Благовещенского района тоже приобрели одежду сцены, а также световое и звуковое оборудование. На модернизацию потратили 3,2 миллиона рублей.

На обновление материально-технической базы в учреждениях культуры в рамках программы «Местный Дом культуры» потратили 9,1 миллион рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

По этой же программе в этом году в регионе проводят текущий ремонт трех учреждений культуры. В общей сложности на ремонт и оснащение Домов культуры потратят почти 14,3 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

В прошлом году в ходе программы «Местный Дом культуры» учреждения обновили в селах Белогорье, Томичи, Васильевка. Кроме этого ремонт прошел в ДК сел Екатеринославка, Кустанаевка и Великокнязевка.

Кроме обновления культурных учреждений в 2021 году благодаря федеральной программе в сельские Дома культуры закупили мебель и современное оборудование. Новые кресла установили в культурном учреждении Архаринского района и поселка городского типа Бурея.

В домах культуры сел Новопетровка Благовещенского района, Толстовка Тамбовского района получили современное звуковое и световое оборудование.

Федеральный проект позволяет жителям амурских сел проводить мероприятия на более высоком уровне, используя современные технологии. В ходе проекта «Местный Дом культуры» в регионе в 2020 году отремонтировали учреждения ДК в селе Дмитриевка Ивановского района и селе Бочкаревка Серышевского района.

Министерством культуры и национальной политики Амурской области седьмой год ведется работа над реализацией федерального проекта «Местный Дом культуры». Он направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек.