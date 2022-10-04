В Серышевском районе по нацпроекту строят дом для переселенцев

В ходе национального проекта «Жилье и городская среда» в Серышевском районе продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Многоквартирное трехэтажное здание на 36 квартир возводят на станции Арга. Здесь появились уже все три этажа, сейчас специалисты делают кровлю.

Из всего числа 35 квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилья, одна – для амурчан из числа детей-сирот. В новом доме три квартиры – двухкомнатные, остальные – однокомнатные.

На строительство трехэтажного дома в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» выделено 111,4 млн рублей. По этому нацпроекту расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Всего по области для переселения людей из аварийного фонда строятся 10 многоквартирных домов на территориях восьми муниципальных образований. По одному дому возводят в Благовещенске, Новобурейском, Талдане Сковородинского района и на станции Арга Серышевского района. В Свободном, Сковородино и Благовещенском районе (Чигири и Волково) – по два.

В Сковородино оба многоквартирных дома сдадут до конца года. Их строительство началось в прошлом году. В первом доме будет 33 квартиры, 17 из них – для переселенцев, во втором – 44 квартиры, 37 из которых приобретут по программе. В стадии оформления находится разрешительная документация на строительство еще двух домов в Свободном и Талдане.

До конца текущего года планируется начать строительство еще 18 многоквартирных домов: по одному – в городах Благовещенске и Сковородино, двух – в поселке городского типа Ерофей Павлович, по семь домов возведут в Октябрьском районе (в селе Екатеринославка – два дома, в поселке Мухинский – пять домов) и в селе Соловьевске Тындинского муниципального округа.

В программу переселения из аварийного жилья Амурской области в 2019–2025 гг. включены 916 многоквартирных домов, где проживали 6,72 тысячи человек. Объем финансирования по программе – 6,75 миллиарда рублей, из них средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6,44 млрд. рублей.

На сегодняшний день реализация программы полностью завершена на территории 10 муниципальных образований области — в Райчихинске, Прогрессе, Белогорском, Ивановском и Ромненском муниципальных округах, а также Константиновском, Мазановском, Тамбовском, Селемджинском и Шимановском районах. До конца года программу планируют выполнить в полном объеме в Белогорске.