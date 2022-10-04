На севере Приамурья дальнобойщик убил коллегу за громкую музыку

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Тынде дальнобойщик убил коллегу ножом из-за громкой музыки в машине. В суд уголовное дело направила городская прокуратура. В преступлении обвиняют жителя Приморского края.

По информации прокуратуры Амурской области, в убийстве подозревают 59-летнего жителя Приморья. Его обвиняют по одноименной статье.

Следствие выяснило, что в июле 2022 года в Тынде на автостоянке двое дальнобойщиков вместе выпивали алкоголь. В какой-то момент между водителями большегрузов произошла ссора. Мужчины начали оскорблять друг друга из-за громкой музыки в автомобиле. Ругань закончилась поножовщиной – один из водителей ударил второго ножом в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области. В пятницу, 30 сентября, материалы передали в Тындинский районный суд. За совершение такого преступления обвиняемого может ждать лишение свободы от шести до 15 лет.