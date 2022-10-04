В Приамурье благоустроили больше половины запланированных территорий благодаря нацпроекту

В этом году на благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны Приамурью выделено более 215 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря господдержке в Тынде создали веревочный парк и установили первый в городе памп-трек.

В Свободном обновили территорию у мемориала Славы. Здесь построили новые прогулочные дорожки и площадки для отдыха, сделали уличное освещение и установили малые архитектурные формы. В Зее привели в порядок пешеходную зону на площади Шохина, где частично заменили плитку, установили малые архитектурные формы, уличное освещение, а также теневые навесы. На работу потратили 10 млн рублей.

В Прогрессе продолжилось благоустройство парка. Он начал преображаться в прошлом году. В этот раз в парке сделали пешеходные дорожки из тротуарной плитки и обустроили детскую площадку. Преобразования прошли в Сковородино. Теперь здесь можно прогуляться по обновленной пешеходной зоне, где уложили плиткой пешеходную дорожку, сделали два мостика, установили перголы и уличное освещение. На все работы потратили 4,5 млн рублей.

Реализация нацпроекта завершилась в Белогорске. На благоустройство сквера в районе ул. Кирова-Чехова потратили более 14,3 млн рублей. Обновленная территория площадью 1,5 тыс. кв.м. объединила в себе зоны для активного и пассивного отдыха. Здесь установили светильники, обустроили пешеходные зоны, установили урны, скамьи. В зоне отдыха установлен игровой комплекс «Городок» с башнями, горкой, скалолазом, рукоходом, мостом и решеткой для лазания. Кроме этого, установлены уличные тренажеры и гимнастическая площадка с воркаут-комплексом.

В ЗАТО Циолковский работы еще ведутся. По нацпроекту благоустраивают заброшенный сквер. На это потратят 3,2 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. 20 млн добавили власти Циолковского из местного бюджета для реализации мероприятий программы. Проектом предусмотрено устройство покрытия из тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм, уличное освещение и озеленение территории.

Сквер династий железнодорожников в Шимановске тоже скоро преобразится. Здесь сделают тротуар из плитки, а также поделят место отдыха на три зоны. В первой установят столы для игры в шахматы, во второй сделают беседку, а в третьей разместят качели. На все работы потратят 8,4 млн рублей. Детский парк «Винни Пух» обновляют в Завитинске. Здесь установят новые качели, лавочки, урны и сделают уличное освещение.

Проект по благоустройству реализуют в Райчихинске. На обновление сквера им. Гагарина потратят более 6 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. Здесь сделают пешеходные дорожки, установят лавочки и урны, оборудуют детский игровой комплекс, а пешеходный мост укрепят габионами. Работы в рамках нацпроекта ведутся и в столице Приамурья. В этом году в Благовещенске преобразится территория у озера в районе Плодопитомника.

В 2021 году по нацпроекту на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 млн рублей, а в 2019 году - 276 млн.