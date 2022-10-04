Бойцы Росгвардии Приамурья вернулись со спецоперации в полном составе

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске прошла встреча бойцов Росгвардии, которые вернулись со спецоперации. В мероприятии приняли участие губернатор Василий Орлов и руководство регионального Управления Pocгвapдии.

В амурском правительстве отметили, что бойцы с честью выполнили все задачи, поставленные перед ними.

- Товарищи росгвардейцы, поздравляю вас с успешным выполнением боевого задания. К России присоединились четыре новых региона, и там предстоит много работы. Нужно привести их законодательство в соответствие с российским. Предстоит бороться с коррупцией, терроризмом. Уверен, эта командировка была не крайняя. Работа проведена колоссальная, благодарю вас за профессионализм, - сказал губернатор Василий Орлов.

Во время командировки бойцы разминировали гражданские объекты, сопровождали раненых в медицинские учреждения, выводили мирных жителей из-под огня и конвоировали гуманитарные грузы.

Начальник Управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Юрий Шишленин также поздравил бойцов с прибытием на амурскую землю и отметил, что главное, что они вернулись в полном составе.