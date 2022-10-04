Предприниматель из Тынды решил каждый месяц помогать семьям мобилизованных сотрудников

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Бизнесмен из Тынды Сергей Умеринков решил помогать семьям мобилизованных сотрудников. Делать он это будет ежемесячно.

- В очередной раз нахожу подтверждение своему убеждению в том, что в Тынде есть с кого брать пример, - прокомментировала мэр Тынды Марина Михайлова. – Мы ежедневно находимся на связи с семьями мобилизованных ребят, и каждый день я слышу от них слова благодарности, адресованные вам, наши помощники. Спасибо вам за поддержку.

К слову, Сергей – не единственный отличившийся житель столицы БАМа. Мэр города также отметила директора МУП «Горэлектротеплосеть» Николая Ишутина. За время спецоперации он перевел на экипировку российских бойцов 300 тысяч рублей. При этом зарплата у него самого гораздо меньше и украинских корней нет, уточнила Марина Михайлова.

- Просто он - настоящий человек. Николай Сергеевич, крепко жму вашу руку! – обратилась к неравнодушному земляку глава города.

В Белогорском районе сельские администрации также помогают семьям мобилизованных. Так, жительнице села Васильевка помогли покосить траву. Сына женщины призвали, и он не успел закончить работу. По просьбе амурчанки рабочие местной администрации навели порядок на участке и прилегающей территории.