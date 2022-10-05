В Благовещенске водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

Фото: ГИБДД Благовещенска

В Благовещенске ищут водителя, скрывшегося с места аварии. Еще 10 сентября он сбил женщину-пешехода в районе кольцевой развязки не улице Магистральной.

ДТП произошло в период с 11 до 12 часов недалеко от дома № 52. В Госавтоинспекции сообщили, что 34-летняя женщина переходила проезжую часть, когда на нее наехал автомобиль.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося и просит откликнуться свидетелей инцидента или самого водителя.

Имеющуюся информацию необходимо сообщать в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.