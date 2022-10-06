Самая большая школа Амурской области готова на 60% благодаря нацпроекту

Контроль за работами ведется круглосуточно посредством камер видеонаблюдения. Также с проверками на строительную площадку регулярно выезжали специалисты ГКУ Амурской области «Строитель».

- На сегодняшний день готовность объекта составляет более 60%. Уже полностью возведена «коробка», на 100 % готовы наружные сети. Рабочие активно занимаются внутренней отделкой помещений, завершают электромонтажные и слаботочные работы, в ближайшее время объект будет подключен к отоплению. Соответствующий договор с ресурсоснабжающей организацией уже подписан. При наступлении плюсовых температур, в следующем году, рабочие завершат благоустройство прилегающей территории на объекте, - рассказал начальник отдела строительного контроля ГКУ Амурской области «Строитель» Сергей Плотников.

Школу возводят в рамках национального проекта «Образование». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено около 1,7 миллиарда рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

- Площадь самой большой школы области – 30 тысяч квадратных метров, она будет четырехэтажной. В ней в одну смену смогут учиться 60 классов. Новая школа разгрузит переполненные учебные учреждения, расположенные рядом, - рассказал губернатор Василий Орлов.- Кроме того, на территории школы оборудуют современные спортивные площадки. Они будут доступны для жителей развивающегося микрорайона. Уверен, комфортные условия смогут оценить, как школьники, педагоги и их родители, так и жители всего района.