Полицейские выяснили, кто опрокинул скульптуру бобра на Нижне-Бурейской ГЭС и забрал оттуда деньги

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Полицейские Амурской области решили провести проверку по факту вандализма на Нижне-Бурейской ГЭС. Напомним, там кто-то опрокинул местную достопримечательность – скульптуру бобра – и вытащил оттуда деньги.

Специалисты организовали проверку. Участковый и сотрудники ППС выяснили, на каких автомобилях приехали возможные хулиганы. Их личности уже установили, полицейские допросили их по местам жительства.

Предварительно установлено, что к произошедшему причастна компания молодых людей, состоящая из девушки и троих парней. После того, как их знакомая бросила монету в прорезь, двое парней, 1999 и 2000 годов рождения, раскачали и уронили скульптуру. После неудачных попыток поставить фигуру на место, они взяли по горсти монет и сбежали.

- Во время дачи объяснений, правонарушители выдали полицейским монеты на сумму 1670 рублей. В результате их действий скульптура не пострадала, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Материалы проверки находятся в работе участкового, обслуживающего территорию. Полицейские решают, привлекать ли компанию к административной ответственности.