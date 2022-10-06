Прокуратура добилась, чтобы дочь погибшего на железной дороге мужчины получала выплаты до 18 лет

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В Приамурье суд защитил права подростка, чей отец погиб на железной дороге. Девочка будет получать ежемесячные выплаты по потере кормильца.

Как рассказали в Свободненской транспортной прокуратуре, в августе 2021 года на станции Белогорск Забайкальской железной дороги мужчина попал под железнодорожный состав и получил травмы, несовместимые с жизнью. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

По информации старшего помощника Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Натальи Манаковой, по закону организации и люди, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный «источником повышенной опасности».

В интересах 15-летней девочки транспортный прокурор обратился в Белогорский городской суд с иском о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации. Компания должна каждый месяц выплачивать подростку деньги, а также компенсировать моральный вред.

Суд рассмотрел требования прокурора, признал их законными и обоснованными, после принял решение о взыскании с ОАО «РЖД» в пользу девочки ежемесячных сумм в счет возмещения вреда, связанного с потерей кормильца. Получать выплаты девочка будет до 18 лет, а в случае поступления в университет на очную форму – до 23 лет, пока не закончит его. Компенсация морального вреда составила 150 тысяч рублей.