Более 5 миллионов рублей за неделю перевели жители Приамурья участникам спецоперации на Украине

Полезны любые суммы Фото: "КП" Архив

В Амурской области принимаются пожертвования на специальный благотворительный счет социального центра «Доброта». Деньги с этого счёта используется для гуманитарной помощи участникам СВО. По информации правительства Приамурья, за неделю он пополнился на 5,3 млн рублей.

- Около половины этой суммы перечислили обычные жители, от них есть поступления по 500, 1000, 5000 и 10 000 рублей, - обратили внимание в правительстве региона.

Однако самое крупное пожертвование сделало предприятие из сельскохозяйственной сферы, амурская компания перечислила 1 миллион рублей. Также крупные переводы на счёт совершали другие предприниматели и компании, представители депутатского корпуса.

- На что конкретно направят благотворительные взносы, будет решать специальный штаб, - уточняют в пресс-службе областного правительства.

Реквизиты счёта прилагаются:

ИНН – 2801125703

КПП – 280101001

Получатель – минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

Казначейский счет – 03224643100000002300

Счет - 40102810245370000015

Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск

БИК – 011012100

КБК – 000 0000 0000000 000 150

ОКТМО-10701000

Важный нюанс - в назначении платежа перед текстом «(150;2) л/с 30915001381» просят указывать ремарку «Добровольное пожертвование».