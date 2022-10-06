Жители Благовещенска организовали фиктивные экзамены для иностранцев и попали под суд

Злоумышленницы за свои услуги получили деньги от семи жителей зарубежья Фото: "КП" Архив

Трое жительниц Благовещенска построили незаконный бизнес: они предлагали иностранцам принять у них экзамен по русскому языку и помочь с получением патента на пребывание в России. За услугу просили по 13,5 тысячи рублей с человека. Подробности рассказали в Благовещенском городском суде.

Преступление благовещенки совершили в феврале 2020 года. Тогда они нашли иностранца, которому рассказали, что что готовы принять экзамены у иностранцев, не владеющих русским языком, после оформить пакет документов для получения патента и направить его в МВД. И попросили подыскать клиентов.

Так злоумышленницы нашли пятерых жертв - граждан одного из государств Средней Азии. Им заранее раздали ответы на экзамен и объяснили, как произносить те или иные русские слова. За «сдачу» экзамена и оформление пакета документов благовещенки получили 65 тысяч рублей. И попались на преступлении.

- Мужчина действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Амурской области, - объясняют в Благовещенском городском суде. - В ходе расследования, проведённого следственным отделом УФСБ, нашлись факты «сдачи» экзамена за вознаграждение в 27 тысяч рублей ещё двумя гражданами ближнего зарубежья.

В результате благовещенок признали виновными в совершении преступления. Двоих приговорили к 2,5 года лишении свободы, одного - к 3 годам лишения свободы. У всех наказание условное с испытательным сроком 2 года.