Подростка в Благовещенске сбила машина, водитель скрылся с места происшествия

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В Благовещенске 6 октября неизвестный водитель сбил подростка. Об этом «Комсомольской правде» сообщили управлении ГИБДД по городу Благовещенску. Ведомство просит помочь в поисках нарушителя.

Инцидент произошёл 6 октября в 11.40. Водитель сбил пешехода на территории, прилегающий к дому 40 по улице Амурской. Достоверно неизвестно, каким автомобилем он управлял - предположительно, это была серая Honda с кузовом типа седан.

Пешеходом оказался 16-летний подросток. Он получил травмы.

Водитель при этом скрылся с места происшествия. Теперь его ищет полиция. Откликнуться просят как очевидцев аварии, так и самого водителя:

- Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Для этого звоните по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50. Также сообщить подробности можно, обратившись в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.