Амурский областной театр драмы стал лидером по посещаемости в рамках проекта «Пушкинская карта»

Фото: "Почта Банк"

В Амурской области продолжается реализация культурной программы «Пушкинская карта», инициированной президентом России.

Напомним, по «Пушкинской карте» молодёжь от 14 до 22 лет может бесплатно посещать театры, музеи, выставки и кинотеатры. На эти цели выделяется 5 тысяч рублей. При этом 2 тысячи рублей можно потратить на просмотр российских фильмов, 3 тысячи рублей - на посещение учреждений культуры. Средства на карту начисляются из федерального бюджета, использовать её можно только на территории РФ. Получить «Пушкинскую карту» можно через отделения «Почта Банка» или Госуслуги.

- Согласно динамике реализации проекта «Пушкинская карта» в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году, Амурская область занимает 6 позицию из 11 субъектов, – сообщила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова. – Лидером региона по посещаемости в рамках проекта «Пушкинская карта» является Амурский областной театр драмы. Только за 9 месяцев этого года театральные постановки посетили более 7 тысяч человек.

Всего в Амурской области участие в программе принимают 34 организации культуры. Среди них: 8 государственных учреждений культуры, 9 муниципальных музеев, ОКЦ, а также частные учреждения, например, галерея Pushkarev art gallery. С 1 февраля этого года к проекту присоединились кинотеатры.

- На территории Амурской области по данным Росстата потенциальных участников проекта проживает 83 384 человека. С начала действия проекта Пушкинскую карту в регионе оформили порядка 22,6 тысяч молодых людей, что составляет около 27% потенциальных держателей карты.

Сейчас картами активно пользуются студенты амурских вузов. В планах подключить к проекту школьников.

- Пушкинская карта — перспективный проект, в регионе он стартовал в сентябре прошлого года. За это время «Пушкинские карты» получили более 22 тысяч молодых жителей области, это только 27% от потенциальных участников проекта. Необходимо добиваться максимального охвата. Проект не столько – мера поддержки учреждений культуры, сколько инструмент для воспитания нашей молодежи. Ее нужно отвлечь от того информационного мусора, которого сейчас очень много в интернете, дать качественную альтернативу. К этой работе можно подключить классных руководителей, педагогов дополнительного образования, которые могли бы организовывать совместные походы в кино, театры или музеи, а затем обсуждать увиденное, - подытожил губернатор Амурской области Василий Орлов.