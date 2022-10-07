Следователи около месяца ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома в Тамбовке

Фото: следственный комитет Амурской области

В Амурской области почти месяц ищут 14-летнюю Анастасию Проц. Девочка ушла из дома в Тамбовке и по сей день не вернулась. Пока следователи найти ее не смогли.

По информации СК России по Амурской области, Настя ушла 12 сентября из дома по улице Калининской и не вернулась. Раньше она уже сбегала и не раз. Но пока найти ее так и не удалось.

Приметы Насти: на вид около 15-17 лет, рост 155-160 см, глаза голубые, волос длиной по плечи, выкрашен в красно-бордовый цвет.

Была одета в олимпийку розового цвета, белую футболку, темное трико по бокам которого имеются белые полосы, кроссовки черного цвета на высокой подошве.

Особые приметы: на лице с правой стороны на подбородке имеется шрам после операции около 3 см.

Амурчан, обладающих информацией о местонахождении Анастасии или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в следственные органы по тел. +7 (924) 744-00-20 или в органы внутренних дел: 8 (41638) 21-2-02, 8(41638) 21-5-45, 112, 102.