«Опять перекрытие»: рабочие начали асфальтировать новый участок улицы Мухина в Благовещенске

Из-за закрытого перекрестка изменятся маршруты автобусов. Фото: архив «КП-Благовещенск»

В Благовещенске начали асфальтировать новый участок улицы Мухина – от Горького до Зейской. В ночь с 8 на 9 октября будут проводиться работы на перекрестке Мухина и Горького. В связи с этим его перекроют, а маршруты автобусов скорректируют.

- Обращаем внимание, что в ночь с субботы на воскресенье для нанесения верхнего слоя будет полностью закрыт перекресток Мухина – Горького. В связи с этим временно изменятся схемы движения пяти маршрутов, - рассказали в пресс-службе города Благовещенска.

Перекресток будет закрыт для движения с 0.00 8 октября по 08.00 9 октября. По-другому пойдут пять автобусов, а именно:

Маршруты №9, 28: ул. Горького – Комсомольская - Амурская- Новая - Горького - далее по утвержденным схемам;

Маршрут № 3: ул. Амурская - Новая - Горького далее по маршруту;

Маршрут № К: ул. Амурская - Новая - Северная - далее по маршруту;

Маршрут № 36: ул. Комсомольская - Амурская - Новая - Горького - далее по маршруту.

Откроют перекрёсток утром 9 октября, но светофоры установят позднее, до конца месяца. Также в конце месяца светофор появится на пересечении улицы Мухина с Амурской. На пересечении с Зейской его установят на следующей неделе. До этих пор водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения.