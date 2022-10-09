В Приамурье повестку на мобилизацию вручили отцу шестерых детей

Делом занялись специалисты Народного фронта

В Магдагачинском районе по ошибке мобилизовали многодетного отца. Как рассказали в пресс-службе Народного фронта Приамурья, 26 сентября мужчине, который воспитывает шестерых детей, пришла повестка. Его увезли в Екатеринославку. Тогда супруга забила тревогу.

– На прошлой неделе к нам обратилась жительница Магдагачинского района Светлана. В письме она рассказала, что ее супругу пришла повестка во время частичной мобилизации. Вместе они воспитывают шестерых детей, четверо из которых родились в совместном браке, – сообщили общественники.

Паникующей амурчанке юристы рассказали, что нужно сделать. Она срочно собрала все сведения о детях и соответствующие документы. Их передали в военный комиссариат. Специалисты Народного фронта тоже обратились в военкомат и правительство региона с просьбой помочь мобилизованному по ошибке мужчине.

Наконец, 7 октября, амурчанин вернулся домой к семье.

– Каждый день были на связи со Светланой. Наконец получили от неё долгожданное сообщение: «Забрала мужа домой. Огромное спасибо вам за помощь. Низкий поклон».