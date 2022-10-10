Многодетная семья из Ивановского округа достроила себе дом благодаря господдержке

В этом году в госпрограмме участвуют три многодетные семьи из Ивановского муниципального округа. Родители из семей получивших господдержку работают в сфере сельского.

В общей сложности они получили более семи миллионов рублей, выделенных из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Одна семья из села Большеозерка благодаря участию в госпрограмме уже завершила ранее начатое строительство дома и скоро будет справлять новоселье. Дом семьи из Ивановки будет готов к концу октября.

Ещё одна семья из Большеозерки планируем въехать в новый дом к концу года.

Жители Ивановского муниципального округа впервые получают господдержку для строительства домов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 и 2021 годах социальные выплаты на строительство получали Тамбовского района.

В 2021 новые дома построили три многодетные семьи из сел Свободка, Тамбовка и Толстовка. Общий объем введённого жилья 279,8 кв. метров.

В 2020 социальные выплаты на строительства жилья социальные выплаты помогли построить трем семьям построить дома общей площадью 282,1 кв. м в селах Косицино, Толстовка и Жариково.

- За три года, 9 многодетных семей Амурской области получили от государства в общей сложности более 24 миллионов рублей на строительство собственного жилья, - отметил губернатор Василий Орлов. – Приобретать и строить жилье на селе мы помогаем не только многодетным. Есть сельская ипотека, социальные выплаты на первоначальный взнос, компенсация сельхозтоваропроизводителям, которые строят дома для своих работников и многое другое. Такой вид поддержки один самых действенных для привлечения людей в села».

Напомним, социальную выплату могут получить те, кто живет и работает в селах. Семьи должны быть официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь не менее 30% собственных средств от расчетной стоимости жилья.

По условиям программы социальную выплату можно потратить на строительство дома, возведение жилой пристройки к уже имеющемуся, на завершение ранее начатого строительства дома, кроме того, средства можно вложить в долевое строительство на сельских территориях и на приобретение квартиры. Ключевое требование – жилье должно располагаться в сельской территории.