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Происшествия10 октября 2022 4:21

В аварии с маршрутным автобусом в Белогорском районе пострадал 56-летний пассажир

Пассажир пострадал в ДТП с маршрутным автобусом в Белогорском районе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: УМВД Амурской области

Фото: УМВД Амурской области

В Белогорском районе сегодня, 10 октября, произошла авария. Утром в ДТП попал маршрутный автобус, едущий из Белогорска в Благовещенск. Травмы получил только один человек.

По информации областной полиции, авария случилась около шести утра на 21-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Предварительно сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением. Автомобиль слетел с проезжей части в кювет.

В результате аварии пострадал один человек - 56-летний пассажир. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить полиции.

А 9 октября авария произошла в районе перекрестка улиц Зейской и Мухина в Благовещенске. Очевидцы рассказали, что несколько детей угнали машину у отца и перевернулись. На кадрах с места ДТП можно было увидеть машину, лежащую на боку прямо на проезжей части. Подробности происшествия рассказали в городской Госавтоинспекции.