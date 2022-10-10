В Свободненском районе создали стрельбище для занятий биатлоном

Заниматься олимпийским видом спорта на специализированной трассе теперь можно в селе Новоивановка. Стрельбище, рассчитанное на 20 огневых рубежей, и лыжную трассу обустроили недалеко от местной школы, где около половины учеников занимаются биатлоном.

Инициаторы - «Федерация биатлона Амурской области». В этом году спортсмены передали Новоивановской школе пневматические винтовки, чтобы у учреждения была современная материально-техническая база для обучения ребят биатлону. Школа в Новоивановке уже год готовит юных биатлонистов. Ранее здесь на уроках физкультуры дети учились кататься на лыжах, а с 2021 года – приобщились к биатлону. Занятия проводит руководитель военно-патриотического клуба «Варяг».

Развивать биатлон среди школьников помогают районные власти, которые в прошлом году выделили средства на покупку винтовок. Закупить оборудование удалось и при грантовой поддержке СИБУРа. Команда школы дважды участвовала в областных соревнованиях и ездила на кубок Анны Богалий в Новосибирск. Помощь в создании лыжной трассы и стрельбища в Новоивановке оказал «Газпром трансгаз Томск». Подобное стрельбище в этом году создают на территории Бурейского муниципального округа в пгт Новобурейский.

В 2020 году амурские биатлонисты вместе с физкультурно-спортивной общественной организацией «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» создали лыжную трассу на стадионе в Моховой пади, который спортсменам предоставил в безвозмездное пользование Областной центр развития спорта. Здесь спортсмены создали все необходимые условия для того, чтобы сделать стрельбище и расширить лыжную трассу.

«Федерация биатлона Амурской области» в прошлом году при поддержке Фонда Президентских грантов воплотила в жизнь проект «Из группы риска в биатлон». В ходе него на лыжной базе создали секцию, где бесплатно смогли заниматься 30 детей из группы риска (неполные семьи, многодетные семьи, дети, состоящие на учете в ПДН).

В 2020 году спортсмены обновили материально-техническую базу, выиграв грант от областного минспорта. На полученные средства они купили четыре винтовки. В этом году спортсмены передали 12 винтовок в шесть школ региона: города Зеи, села Овсянка, поселка Новобуреский села Белогорье, школу №13 Благовещенска и школу «Наш дом». Теперь ученики этих школ будут осваивать биатлон прямо на уроках физкультуры. Раньше биатлоном в благовещенских школах №23 и №10 дети занимались в ходе дополнительного образования. Сейчас такие тренировки проходят в рамках общей образовательной программы.

Сейчас в области биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске. В областной столице ребята базируются на 23-й школе в Моховой Пади. Принимают бесплатно в секцию мальчиков и девочек от 9 лет. В Благовещенске этим видом спорта увлечены 88 ребят, по области около 150 биатлонистов.

Юные амурчане не раз побеждали в соревнованиях по биатлону. В 2018 году в Южно-Сахалинске удачно дебютировал воспитанник клуба «Ярый» Ярослав Кузнецов на «Кубке Анны Богалий - Skimir» и победил в индивидуальной гонке на дистанции три километра среди 16 участников в возрастной группе 2007–2008 годов рождения.

В сезоне 2019-2020 годов он стал абсолютным чемпионом «Кубка Анны Богалий». Чтобы вручить кубок победителю, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий приезжала в Благовещенск. В этом году Ярослав стал серебряным призером первенства России по биатлону.