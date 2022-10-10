Семьи мобилизованных в Амурской области получат по 10 тысяч рублей на ребенка

Выплату можно получить лишь единожды Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, каким образом будет выплачиваться поддержка для детей мобилизованных амурчан. Порядок предоставления выплат семьям мобилизованных в Амурской области опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, в Приамурье размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства из резервного фонда получат дети, не достигшие совершеннолетия к 21 сентября 2022 года.

Чтобы получить деньги, родителю или законному представителю ребенка потребуется написать заявление. Сделать это нужно до 1 марта 2023 года. Подать заявление можно будет письменно в муниципальное управление соцзащиты или онлайн - такая возможность появится на портале Госуслуг.

При этом заявителю не нужно собирать документы. Специалисты сами запросят необходимые бумаги в ведомствах: налоговой службе, пенсионном фонде, военном комиссариате.

Рассмотреть заявку должны в течение 10 рабочих дней. В этот срок выносится решение о предоставлении выплаты или отказе в ней. Отказ, к слову, возможен только в двух случаях. Первый - если у ребенка нет права на выплату, второй - если вы повторно обратились за средствами. Как уже говорилось, выплата - единовременная.