Велосипедист попал в больницу после аварии на мосту через Зею в Благовещенске

Авария стала еще и причиной огромной пробки. Фото: очевидцы аварии

В Благовещенске около полудня 10 октября произошла авария на мосту через реку Зея. Грузовик наехал на велосипедиста. В результате движение на мосту оказалось парализовано.

Первыми о случившемся в редакцию «КП - Благовещенск» сообщили очевидцы. По их словам, пробка образовалась на обеих полосах: движение перекрыли участвовавший в аварии грузовик и автомобиль скорой помощи. Пробка растянулась от моста и дальше в сторону кольца на Театральной.

Поначалу в соцсетях появлялись неоднозначные сообщения о состоянии сбитого велосипедиста. Одни свидетели аварии говорили, что он выжил, но получил серьёзные травмы. Другие очевидцы писали, что тот скончался на месте.

В ГИБДД по городу Благовещенску поспешили развеять слухи и рассказать подробности о случившемся.

Так, по данным ведомства, ДТП на мосту через Зею в Благовещенске произошло в 12.45.

- По предварительной информации водитель грузового автомобиля Мицубиси Кантер, 1986 года рождения, совершил наезд на гражданина, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении.

Уточняется, что велосипедиста с травмами доставили в больницу. Он жив.

Также по пока не подтверждённой информации на велосипеде ехал пожилой человек 72 лет. Однако эти сведения ещё уточняются.