Горнолыжный спуск в Тынде заработает после двухлетнего перерыва благодаря субсидии Минвостокразвития

Завершающие работы по подготовке к сезону проводят на горнолыжном спуске «Усть-Корал» в Тынде. Закрытым для посетителей спортивный объект был в последние два года.

В этом году на спортивной базе провели ремонт систем, необходимых для оснежения склонов, устранили технические неисправности.

- Провести ремонт и закупить оборудование мы смогли благодаря Единой субсидии Минвостокразвития. Выделить 19 миллионов рублей области поручил зампред Правительства Юрий Трутнев, - отметил губернатор Василий Орлов. – Самым ценным приобретением стала снегоуплотнительная машина – ратрак. Кроме того, базу оснастили новыми снегогенераторами, которые смогут работать в более суровых условиях, чем те, что использовались раньше.

Также на выделенные средства приобрели снегоход «Буран» и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Открыть сезон на горнолыжном спуске планируют к конце октября. Сейчас специалисты готовят склоны к оснежению.

- В прошлом горнолыжный спуск в Тынде был одним из популярных мест среди лыжников не только региона, но и Дальнего Востока. Туда спортсмены приезжали на сборы, на склонах проводились соревнования разного уровня. Надеюсь, что те работы, которые были проведены на объекте, смогут вновь привлечь к нему внимание, - отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

В этом году горнолыжный спуск «Усть-Корал» участвует в национальной премии «Горы России». Он представлен сразу в двух номинациях. Проголосовать за него можно по ссылке mountainrus.ru/award/ до 15 октября.