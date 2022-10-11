Амурчанин обманул родственников погибших в ДТП на 1 млн рублей

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Житель Амурской области несколько лет обманывал родственников погибших в ДТП людей со всего Дальнего Востока. Накануне в Благовещенске задержали 30-летнего уроженца Белогорска, подозреваемого в серии этих преступлений.

Информацию о жертвах мужчина находил в соцсетях. Так он связался с благовещенкой, чей сын погиб в аварии в 2019 году. Преступник предложил женщине услуги по оформлению документов для страховой выплаты ОСАГО. Стоимость работы он оценил в 30% от ожидаемой суммы. Амурчанка заключила с мошенником договор и оформила нотариальную доверенность на представление ее интересов в страховой компании. Только положенные деньги она так и не увидела.

Женщина обратилась в полицию. Во время расследования выяснилось, что при подаче документов от имени потерпевшей в страховую компанию подозреваемый указал реквизиты собственной банковской карты. Мужчина похитил 475 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Благовещенске оперативники вместе с специалистами ОМОН Управления Росгвардии по Амурской области. Оказалось, что на его счету не одна жертва. Сейчас известно о шести потерпевших со всего Дальнего Востока. Пострадали не только амурчане, но и жители Забайкальского и Приморского краев, Еврейской автономной области. Жертвами мошенника стали родственники людей, погибших в ДТП с 2017 по 2019 год, и пострадавшая в аварии женщина. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

- Во всех случаях злоумышленник находил информацию о ДТП в социальных сетях. Анализируя комментарии, переписываясь с пользователями соцмедиа, он узнавал персональные данные будущих потерпевших, вступал с ними в переписку, предложив свои услуги, - сообщают в пресс-службе УМВД по Амурской области.

В отношении амурчанина завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Мужчина уже признал свою вину. Он рассказал, что полученные по ОСАГО деньги проиграл. К слову, ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.