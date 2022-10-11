В Свободном завершилась реализация программы «1000 дворов»

В Свободном стало на 11 благоустроенных дворов больше. В городе Президентского внимания завершилась реализация программы «1000 дворов». По условиям контракта окончание работ планировалось 15 октября, но подрядчику удалось сдать объекты раньше срока. В этом году в Свободном преобразились дворы по следующим адресам:

- ул. Малиновского №65, №67, №69, №75, №77,

- пер. Кирпичный № 73, №75, №77, №79, №96,

- ул. Комсомольская №9, Подгорная, №88, Инженерная №57,

- ул. 50 лет Октября №39/1, №41, Инженерная, №69, Комсомольская, №16,

- ул. Орджоникидзе №80, №82, №84, Механический, №14, №16, №18,

- ул. Октябрьская №18, №20, №22,Станиславского,№108,

- ул. Звездная №1, №2, №3, №4, №5, №7,№11,

- ул. Зейская №57, ул. Мухина, №74, ул. Шатковская №53, 55, Инженерная №60,

- ул. Театральный 3,7, ул. Орджоникидзе, 46, 48,

- ул. Литвиновская. 30/1, Чехова 25,27,29,

- ул. Кручинина, 24, 28, Ленина, 54.

На каждой территории уложили тротуарную плитку, установили детские игровые комплексы с качелями, балансирами, песочницами, воркаут-площадки с тренажерами, а также урны и лавочки. На комплекс работ потребовалось 80 миллионов рублей, 77 из которых поступили из федерального и областного бюджетов. 2,8 миллиона рублей муниципальные власти добавили из городской казны.

Напомним, всего в Амурской области в этом году в рамках программы «1000 дворов» предстоит сделать 99 дворовых территорий в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей.

Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя Правительства России – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.