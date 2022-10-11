Мэр Благовещенска призвал не убирать опавшие листья в городе

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Благовещенске проходит традиционная акция «Город берегу». Мэр города Олег Имамеев предложил не убирать опавшую осеннюю листву.

- Уже сейчас на обочинах вырастают кучи из мешков. Но с мусором ли? Чаще всего – с опавшей листвой. Уже говорил, и это подтверждают экологи, листва нужна для естественных процессов в почве. Это и удобрение верхнего плодородного слоя, и «одеяло» для травянистых растений, – высказался Олег Гатауллович.

С другой стороны, посчитал мэр, уборка листьев – лишние траты на бензин, амортизацию автомобилей для вывоза. Более того, на полигоне листья просто сгниют и не принесут пользы природе.

В результате мэр Благовещенска вынес рациональное, по его мнению, предложение – не нужно сгребать листья в парках, скверах и зеленых зонах. Там они нужны, их следует оставить. При субботнике лучше собрать один мешок вместо десяти, и наполнить его не листвой, а мусором, то есть брать качеством, а не количеством.

- Спасибо всем, кто уже навел порядок на своей территории или запланировал субботник. Приглашаю и всех остальных также не оставаться в стороне и присоединиться к акции.

Ранее с предложением оставлять листву выступали общественники и экологи. Например, вот что написали волонтеры «Раздельного сбора»:

- Это природное удобрение составляет больше половины набитых мусором мешков и отправляется гнить на полигоны ТБО, выделяя в атмосферу метан (сильный парниковый газ). О каком сокращении полигонного захоронения отходов на 50 % в рамках нацпроекта мы можем говорить, если мы до сих пор на автомате выполняем механические действия ради голой земли в наших парках и скверах? Так мы погрязнем в свалках. Задумайтесь. Просто не пихайте листья в мешок. Оставьте их природе парка или сквера, она сама разберется. А наша задача - убрать за человеком разумным пластиковый мусор...