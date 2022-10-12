В Амурской областной больнице откроют современный блок телемедицины

В Амурской областной больнице завершается капитальный ремонт блока «Д». В обновленном пространстве будут проводить телемедицинские консультации, симпозиумы и рабочие встречи с привлечением специалистов со всего мира.

Напомним, в главной больнице области продолжается беспрецедентный капитальный ремонт. Так, в 2020 году благодаря субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в АОКБ была проведена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации. По поручению губернатора Василия Орлова министерство здравоохранения и министерство строительства и архитектуры разработали план капитальных ремонтов отделений областной больницы, который рассчитан на три года.

- В прошлом году заменили все окна, отремонтировали систему водоотведения, полностью обновили холл и входную группу, также реконструировали ожоговое отделение. В этом году в зале Гиппократа, площадь которого более тысячи квадратных метров, выполнили замену инженерных коммуникаций, установили современное оборудование. На сегодняшний день уже отремонтирован весь девятый этаж, отделения челюстно-лицевой и торакальной хирургии, закончен ремонт в проктологии. На восьмом этаже рабочие приступили к ремонту второй половины, где располагается урологическое отделение, — рассказал главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк.

Трехэтажный блок «Д» на сегодняшний день готов уже на 80%, завершить все работы подрядчик должен в ноябре текущего года. В блок «Д» входят несколько конференц-залов, актовый зал и блок телемедицины.

- Главная больница области продолжает преображаться. До конца года завершим блок «Д». Это будет современное, хорошо оборудованное деловое медицинское пространство, которое позволит здравоохранению региона выйти на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи, диагностики и ведения научной деятельности. В сложных случаях блок телемедицины даст возможность собирать онлайн-консилиумы с привлечением лучших российских и зарубежных специалистов. В режиме ВКС врачи смогут поставить точный диагноз, обсудить план операции или назначить лечение пациенту. Кроме этого, в блоке «Д» оборудуют зону, где люди смогут проходить врачебные комиссии, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.