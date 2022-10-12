Самолеты из Благовещенска в Южно-Сахалинск будут летать 6 раз в неделю

Фото: уральские авиалинии

Количество рейсов из Благовещенска в Южно-Сахалинск и обратно увеличится до шести раз в неделю.

Дополнительный рейс запускает авиакомпания «Аврора». Начиная с 12 октября по средам из Южно-Сахалинска в Благовещенск будет летать самолет Bombardier DHC-8. Время вылета - 13.25 по местному времени, прибытие - в 14.15 по амурскому. В обратном направлении вылет в этот же день в 15.15. Прибытие в Южно-Сахалинск в 19.50. С учетом действующих полетных программ авиакомпаний «Аврора», «Якутия» и «ИрАэро» количество рейсов составит шесть в неделю.

Улететь в Южно-Сахалинск можно по вторникам, средам (два рейса в день), пятницам, субботам и воскресеньям. Добраться до Благовещенска из Южно-Сахалинска можно по вторникам, средам (два рейса в день), пятницам (два рейса в день) и воскресеньям.

Более подробное расписание есть на сайте аэропорта, а по стоимости билетов и условиям перевозки амурчан проконсультируют представители авиакомпаний. Также информация представлена на сайтах авиаперевозчиков.