Легкоатлеты Амурской областной спортивной школы опробовали новую экипировку

Новую экипировку получили легкоатлеты Амурской областной спортивной школы. Профессиональные кроссовки для членов сборных команд школа закупила благодаря адресной субсидии регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Экипировку уже опробовали спортсмены отделения легкой атлетики.

- Экипировку для спортсменов в рамках адресной субсидии мы закупаем ежегодно. Помимо этого, благодаря проекту «Спорт – норма жизни» в этом году наши атлеты поучаствовали в тренировочных сборах, которые проходили на базе лагеря «Колосок». Повышаем профессиональный уровень тренеров. В начале ноября они пройдут курсы повышения квалификации в Дальневосточной государственной академии физической культуры, - рассказала исполняющий обязанности директора АОСШ Рита Алейникова.

В школе олимпийского резерва, помимо адресной субсидии, второй год подряд получили дополнительные средства на приведение в нормативное состояние материально-технической базы. Оборудование и инвентарь на сумму в почти пять миллионов рублей приобрели для всех отделений спортивной школы: покрытие для татами, манекены для борьбы, стартовые колодки и барьеры для легкой атлетики и т.д. Сейчас его развезли по спортивным залам и с ним уже занимаются воспитанники учреждения.

- Проект «Спорт – норма жизни» помогает нам не только совершенствовать материально-техническую базу, но и привлекать к физической активности амурчан. Только в этом году по проекту мы открыли 3 малые площадки ГТО, оборудование еще для одной закупят до конца года, ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Возжаевке. На этих объектах могут заниматься все желающие, - отметил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека. – Кроме того, благодаря приобретению нового инвентаря, оборудования, проведению тренировочных сборов, растет интерес к посещению спортивных школ.

Напомним, проект «Спорт – норма жизни» реализуется в области с 2019 года. Основная его цель – привлечь к регулярной физической активности более 55% населения к 2024-му году и 70% к 2030-му.