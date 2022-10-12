Благодаря программе «Дальневосточный гектар» в Приамурье развиваются семейные фермы

Жительница села Дмитриевка Ивановского муниципального округа Олеся Мащенко в 2017 году зарегистрировала свое крестьянско-фермерское хозяйство, закупив 30 коров. Запустить ферму в работу ей удалось благодаря господдержке.

В прошлом году семья получила грант как семейная ферма и вложила полученные средства в развитие производства.

- Мы занимаемся разведением крупного рогатого скота. Выбрали для себя два направления – мясное и молочное. Когда только начинали, думали, купим 10 коров, но, как оказалось, где 10, там и 100, - поделилась глава КФХ Олеся Мащенко.

При этом Олеся – мама троих детей. Старшая дочь студентка юридического факультета ДВФУ, шестнадцатилетний сын помогает родителям в фермерских делах, сильный интерес и любовь к животным родители заметили и у четырехлетней дочери.

- Сейчас в пользовании у семьи почти 200 гектаров, в том числе 4 «Дальневосточных гектара», их использовали для увеличения пастбищ, - сказала замминистра имущественных отношений Амурской области Людмила Гунько. - Важно, что те, кто оформил и активно осваивает ранее полученный земельный участок по программе «Дальневосточный гектар», могут оформить второй. Таких в Амурской области более 30 человек.

Семья Мащенко не только возродила подсобное хозяйство, но и обеспечила сельчан работой, кроме того, реализует свою продукцию на территории района.

- Наращивание производства сельхозпродукции - гарантия продовольственной безопасности региона, - отметил губернатор Василий Орлов. - В области работают крупные животноводческие хозяйства, но роль небольших КФХ — а их у нас около 1300 — не менее важна. Хорошо, когда аграрии используют для развития не только профильные гранты, субсидии и льготы, но и другие инструменты. Так, программа «Дальневосточный гектар» дает амурским КФХ хорошую возможность для расширения.