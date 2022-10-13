В Благовещенске преобразились 14 дворов благодаря нацпроекту

Уже 14 дворовых территорий преобразились в этом году в столице Приамурья благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, дворы Благовещенска украсили обновленные проезды и пешеходные дорожки. Кроме этого, на их территориях оборудовали водоотведение и освещение.

В этом году нацпроект позволил обновить дворы на Садовой, 53; 50-летия Октября, 142, 202 и 202/2; Чайковского, 33; Шевченко, 14; Пионерской, 46; Свободной, 259; Комсомольской, 42; Политехнической, 88; Горького, 182, Амурской, 22, Зейской,99; Горького, 150.

С начала реализации нацпроекта с 2017 года в Благовещенске комфортнее стали 130 дворов. Всего же в программе до 2024 года включительно отремонтируют 180 дворовых территорий.

Кроме дворов, в ходе национального проекта в этом году в Благовещенске приводят в порядок и общественную территорию. В Плодопитомнике делают зону отдыха возле озера.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

Годом ранее по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

В 2020 году в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.