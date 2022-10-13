Водитель мусоровоза сломал обе ноги при загрузке контейнера в Новобурейском

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

В поселке Новобурейский произошло ЧП. При загрузке контейнера с твердыми коммунальными отходами мужчина сломал обе ноги.

О случившемся рассказали в Федерации профсоюзов Амурской области. Все произошло еще 9 сентября. Водитель мусоровоза занимался загрузкой ТКО на контейнерной зоне. В результате он сломал обе ноги – как именно произошло это трагическое происшествие, пока неизвестно.

Обстоятельства дела устанавливают в федерации профсоюзов. Эта травма считается тяжелой.

Федерация профсоюзов контролирует соблюдение требований Трудового кодекса, в том числе, расследованием несчастных случаев на производстве. Ранее стало известно о происшествии с проводницей поезда, которая лишилась руки. Несчастный случай произошел на участке Юктали - Хани. Проводник упала с открытой платформы при движении поезда, в результате чего сломала руку. К сожалению, руку пришлось ампутировать. Федерация профсоюзов также приняла участие в расследовании.