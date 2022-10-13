В типографии «Дважды два» изготовят бирдекели, которые станут отличным подарком

Фото: архив КП

Подарки бывают разными: необычными и банальными, полезными и не очень. Но мы точно знаем, что понравится многим: бирдекели – подставки под стаканы.

Бирдекель – недорогой и полезный сувенир. Это подставка под бокал пива, которая нужна не только для красоты, но и для защиты поверхности стола от царапин и пятен. Подставка под бокалы изготавливается из картона повышенной впитываемости, благодаря чему картонная подставка под пиво защитит кухонную мебель от случайно пролитой жидкости.

Подстаканники купить можно в типографии «Дважды два». Формат бирдекеля подбирается под любой вкус. Сделать подставку можно как привычной формы, так и любой нестандартной. А картинку и вовсе нанесут любую: хоть логотип любимого бренда, хоть смешной мем, хоть забавную фотографию! А если вы хотите «того, не знаю, чего», дизайнеры типографии «Дважды два» создадут уникальный макет именно для вас!

Во время изготовления бирдекеля полноцветное изображение печатается на рыхлой бумаге, а потом прикатывается на пивной картон. А чтобы подставка служила как можно дольше, её, по вашему желанию, можно заламинировать, сделав поверхность матовой или глянцевой. Так что стакан с подстаканником станет шикарным украшением вашего праздничного стола!

Заказать бирдекели можно, обратившись в типографию «Дважды два». Для этого позвоните по телефонам: 8 (4162) 49-46-76 (доб. 1062) или 8-961-954-60-07. На втором номере подключён WhatsApp.

Сайт для онлайн-просчёта: tdd.2x2.su

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