Жителя Зейского района ждет суд за незаконную охоту

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Амурчанин отправился на охоту, но она привела его на скамью подсудимых. В Зейском районе закончили расследовать уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба». Виновным стал 56-летний житель села Овсянка.

В региональной полиции рассказали, что мужчину поймали сотрудники Управления охраны животного мира Амурской области. В марте этого года они остановили вездеход марки «ТРЭКОЛ», за рулем которого находился амурчанин. Осмотрев авто, специалисты нашли два полимерных бака с частями туш отстреленных животных, тепловизоры, выносные лампы-фары, карабин «ТИГР» и магазины к нему. Соответствующего разрешения, выданного государственными органами на отстрел животных, у мужчины при себе не оказалось.

Выяснилось, что во время незаконной охоты мужчина убил четырех взрослых особей сибирской косули – одну самку и троих самцов, причинив Российской Федерации в лице Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания Амурской области особо крупный ущерб в размере 642 500 рублей.

Во время расследования амурчанин полностью возместил ущерб. Но это не освободит его от ответственности – материалы уже переданы в суд. За незаконную охоту его ждет один из видов наказания: штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.