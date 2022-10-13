Больше 15 тысяч амурских детей получают финансовую поддержку по нацпроекту «Демография»

В Приамурье в рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Министерством социальной защиты населения Амурской области осуществляется ряд мер социальной поддержки семьям с детьми – это единовременные и ежемесячные выплаты.

Так, при рождении первого ребенка в рамках регионального проекта предусмотрены следующие выплаты:

-Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер выплаты с 01.06.2022 составляет 17199 рублей. За 9 месяцев текущего года выплата произведена на 7 383 детей на общую сумму средств 846,26 млн. руб. из средств федерального бюджета.

- Единовременная выплата при рождении первого ребенка, размер которой сегодня составляет 29810 рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года выплата произведена на 1932 ребенка на общую сумму средств 57,27 млн. руб.

При рождении второго ребенка предусмотрен региональный материнский (семейный) капитал - РМСК. В 2022 году его размер составляет 207943,23 рублей. Реализовали данную выплату уже 1043 семьи на общую сумму средств 179,60 млн. руб.

В случае рождения третьего или последующих детей в рамках проекта предусмотрена ежемесячная денежная выплата, размер которой составляет 14905 рублей. В 2022 году ее получили уже 4876 детей, на что из федерального и областного бюджетов направлено 526,86 млн. руб.

Всего за 9 месяцев текущего года по итогам на реализацию мероприятий регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из областного и федерального бюджетов на выплаты направлено более 1 млрд. 609 млн. рублей.