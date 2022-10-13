Амурчан возмутили новые тарифы на тепло на 2023 год

Фото: архив КП

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появился проект приказа о предельном уровне цен на тепловую энергию. В нем указаны Благовещенск, Прогресс и Чигири – они входят в ценовую зону теплоснабжения.

Пока сообщается о максимальном уровне цен – это значит, что выше данной суммы тариф не установят. Но не факт, что именно такие цифры появятся в квитанциях амурчан. Возможно, они будут ниже. Более того, приказы пока еще являются проектами.

Для Благовещенска проект предлагает предельный уровень цен на тепло – 2060,63 рубля с 1 января по 30 июня и 2847,61 рубля с 1 июля по 31 декабря 2023. Для Прогресса предельные уровни первого полугодия – 1489,21 рубля, второго полугодия – 2137,97 рубля. Для Чигиринского сельсовета соответственно 1633,5 рубля в первом полугодии и 2137,48 рубля во втором полугодии.

Помимо этого в проектах прописаны «индикативные предельные уровни цен». Там тарифы выше – они рассчитаны на тепло по методу «альтернативной котельной». В эту сумму входят предполагаемые затраты на строительство и содержание эталонного источника теплоснабжения для населенного пункта.

В правительстве Приамурья разработан график постепенного доведения существующей цены на тепло до уровня этой «альтернативной котельной».

Амурчане восприняли новости взволнованно: их напугали цифры в документах.

- В Благовещенске, получается, во втором полугодии на 800 рублей больше? Это же почти 40% процентов рост цен!

- Обещали же только в декабре поднять тариф, а потом на полтора года заморозить?

- А что так сильно подорожает, что тарифы вырастут на 30-40 процентов сразу?

- Если я не ошибаюсь, повышение должно быть в пределах инфляции. А тут такой резкий рост.

Наш корреспондент направил запрос в министерство цен и тарифов, чтобы спросить, чем обоснован уровень цен в данных проектах.