В Благовещенске всю ночь горел барак

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В ночь на 14 октября в Благовещенске загорелся двухэтажный барак, расположенный на улице Чайковского. Кадры с места происшествия разлетелись по социальным сетям поздно вечером 13 октября. Очевидцы говорят, что горело здание долго.

Городские паблики рано утром в пятницу сообщили, что пожар еще не потушен. Благовещенцы рассказали, что здание было аварийным. Людей в нем не было, прежних жильцов расселили.

Происшествие прокомментировали в Главном Управлении МЧС по Амурской области. Они сообщили, что к месту пожара прибыли спустя четыре минуты после вызова. Тушили пожар боевые расчеты 12 пожарно-спасательной части. В ликвидации огняа были задействованы боевые расчеты 1 ПСЧ, 2 ПСЧ, 12 ПСЧ, специализированной пожарно-спасательной части и спасатели ГУ МЧС России по Амурской области, всего 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

На момент прибытия огнеборцев строение уже полностью было объято пламенем. Вверх поднимался столб огня и пламени, который было видно издалека. Спустя 22 минуты пожар был локализован. Пострадавших и погибших нет.

По факту пожара проводится расследование, причина и обстоятельства его возникновения устанавливаются. На месте работает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску.