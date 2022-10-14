Обновленный детский парк Винни Пух» открылся в Завитинске после благоустройства

В Завитинске после благоустройства открылся детский парк. Игровая площадка находится в центре Завитинска. Здесь сделали основную аллею и дополнительные дорожки. Кроме этого в парке появились игровые площадки с резиновым покрытием, где установили новые качели, лавочки, урны и сделали уличное освещение. На все работы потратили около 15 млн рублей. 12 млн рублей – средства местного бюджета, около 5 млн – федеральные деньги.

Завитинск – ежегодный участник национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году здесь потратили более 5 млн рублей на благоустройство центральной части города. Благодаря нацпроекту здесь появилась новая зона отдыха, где сделали аллеи, установили лавочки и уличное освещение, перголы и качели. Годом ранее по этому же нацпроекту в Завитинске создали автогородок, потратив около 6 млн рублей, выделенных из федерального и местного бюджетов.

В 2019 году почти такую же сумму потратили власти Завитинска на благоустройство территории в городском парке. В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» здесь появилась современная спортивная площадка.

В этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.