В Приамурье только после апелляции прокурора вынесли приговор мужчине, который пытался задушить охотинспектора

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Амурский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор Архаринского суда, который вынесли 3 августа. В тот день местного 40-летнего жителя осудили за угрозу убийством.

В апреле 2021 года в лесном массиве на территории Архаринского района сотрудник регионального охотуправления решил досмотреть автомобиль осужденного амурчанина, чтобы проверить, есть ли там продукция незаконной охоты. Но мужчина выполнить требование отказался, стал угрожать специалисту, а потом сдавил руками его шею, из-за чего инспектор почувствовал боль, а позже на его теле появились синяки.

Суд первой инстанции вынес приговор, посчитав, что применение насилия не связано со служебной деятельностью охотинспектора.

Апелляционный суд же посчитал иначе. Он согласился с доводами прокурора и отменил приговор, вынеся новый: мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.