В Приамурье обучение в «Школе ухода» прошли более 1000 граждан

Благовещенский комплексный центр социального обслуживания «Доброта» является одним из пилотных учреждений, реализующий с 2021 года проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». «Школа ухода» является неотъемлемой частью системы долговременного ухода. Ее работа направлена на развитие надомного ухода и поддержку семей.

«Школа ухода» предназначена для обучения, информирования и консультирования родственников, волонтеров, граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, осуществляющих уход за гражданами, нуждающимися в посторонней помощи.

Квалифицированные специалисты делятся опытом безболезненного ухода, организацией безопасного и удобного пространства, сбалансированного питания и кормления людей с различными физическими ограничениями, использования технических средств реабилитации, профилактики пролежней и многому другому для создания наиболее комфортных условий для жизни.

Занятия проводятся в форме лекций, бесед, консультаций по телефону, практических занятий в группе или на индивидуальной основе. Обучение также проводится и с выездом на дом с целью обучения практическим навыкам родственников, осуществляющих уход.

В учебном классе центра занятия проходят с использованием чек - листов и методических материалов с рекомендациями и разработками, с дополнительным оборудованием, современными техническими средствами реабилитации, специализированными средствами ухода для отработки практических возможностей и навыков ухода.

«Школы Ухода» также созданы в комплексных центрах в Свободном, Тамбовке и Новорайчихинске. Планируется открытие в Белогорске, Зее, Архаре и других районах Амурской области. С 2021 года более 1000 человек прошли обучение в «Школах ухода» с целью осуществления правильного и качественного ухода за нуждающимися гражданами.