При сносе здания бывшей воинской части в Райчихинске погиб рабочий

Источник фото: Прокуратура Амурской области

В Райчихинске при сносе здания бывшей воинской части погиб рабочий. Экскаватор, в котором находился мужчина, придавило упавшей плитой.

Инцидент произошел накануне. Как сообщили в СК РФ по Амурской области, днем 15 октября при проведении работ по демонтажу здания на экскаватор упала железобетонная плита.

В результате погиб 38-летний водитель. По данному факту возбудили уголовное дело.

- По данному факту следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за технику безопасности производимых работ.